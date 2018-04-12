جدة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها العادية الـ 13 في الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2018، بمقرها بجدة.ويشارك في الدورة إلى جانب الدول الأعضاء في المنظمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, بالأضافه إلى الخبراء من مختلف المنظمات الدولية، والإقليمية ذات الصلة.وتناقش الدورة عدد من القضايا من اهمها انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وجامو وكشمير إضافة إلى الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في الدول الأعضاء.كما ستنعقد على هامش الدورة الاجتماعات الخاصة بمجموعات العمل الأربع بشأن فلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، لمناقشة التقارير والدراسات التي أعدها أعضاء الهيئة واعتمادها.وستعقد الهيئة حلقة نقاش بعنوان " إعادة النظر في عهد منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل في الإسلام لتعزيز حقوق الأطفال في الدول الأعضاء" يوم الثلاثاء المقبل بحضور الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، ومتخصصين من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والمراقبين بالمنظمة.وستقوم أمانة الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بتنظيم ورشة عمل حول موضوع "أهمية تعميم حقوق الإنسان في سياسات ومبادرات مكافحة الإرهاب ", بهدف تبادل الأفكار مع الدول الأعضاء بخصوص معايير حقوق الإنسان والممارسات والسياسات المتعلقة بها.// انتهى //11:10ت م