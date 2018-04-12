الباحة الخميس 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسيعقد فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الباحة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ثلاث ورش عمل الأسبوع القادم لتوضيح استراتيجية الصندوق والمشاريع الزراعية والقروض العادية والجمعيات التعاونية وتأثيرها على تنمية الاستثمار بمنطقة الباحة التي يقدمها عدد من القياديين بالمركز الرئيسي.وأوضح مدير فرع الصندوق المهندس مسفر سلمان الغامدي أن الورشة الأولى مخصصة لرجال الأعمال وستقام يوم الأثنين بالغرفة التجارية بالباحة، فيما خصصت الورشة الثانية للمهتمين بالمجال الزراعي في جميع محافظات سراة الباحة بالشركة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببني كبير، وستقام يوم الثلاثاء بمسرح بلدية بني كبير وخصصت ورشة العمل الثالثة للقطاع التهامي بجميع محافظاته، وستقام يوم الأربعاء بالشراكة مع مدرسة نادي الحي بالعزيزية بالمخواة وذلك بمسرح إدارة التعليم بالمحافظة.وبين الغامدي أن الورش تأتي حرصاً من الصندوق لتحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتوضيح المشاريع الزراعية والقروض العادية والجمعيات التعاونية وتأثيرها على تنمية الاستثمار بمنطقة الباحة، داعياً المهتمين بالشأن الزراعي للحضور والاستفادة من تلك الورش التي سيطرح من خلالها أبرز الخطط والفرص الاستثمارية.// انتهى //11:13ت م