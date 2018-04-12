أبها 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسعقد مجلس جامعة الملك خالد بأبها، أمس، اجتماعه السابع للعام الجامعي 1439هـ برئاسة مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بحضور الأمين العام للجنة (المؤقتة) لمباشرة الاختصاصات المسندة لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، كما شاركت في الاجتماع، من خلال الشبكة، عميدات كليات البنات عضوات المجلس.وافتتح السلمي الاجتماع بكلمة ترحيبية ،ثم استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا أمين المجلس المكلف الدكتور سعد العمري موضوعات الجلسة المدرجة على جدول الأعمال.وأوضح العمري بأن مجلس الجامعة أوصى في نهاية الاجتماع بتحويل وحدة الذكاء الاصطناعي إلى مركز الذكاء الاصطناعي وتوصية بإقرار برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص (أصول التربية الإسلامية) بقسم التربية بكلية التربية بنظام المقررات الدراسية والرسالة، وأيضا إقرار برنامج ماجستير إدارة الأعمال الأكاديمي بقسم إدارة الأعمال بكلية الأعمال وتحويل (وحدة المقررات العامة) بكليات المجتمع بالجامعة إلى قسم مساند لا يمنح درجة علمية بمسمى (قسم المقررات العامة) وتوصية بدراسة وإقرار الحساب الختامي لعدد من الجهات بالجامعة وكذلك ضم عدد من أعضاء هيئة التدريس لعضوية مجلس كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب.// انتهى //11:18ت م