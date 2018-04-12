نجران 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأجرت صحة نجران خلال الثلاثة الاشهر الأولى من العام الجاري 77934 فحصاً مخبرياً، صاحبها تنفيذ 12 حملة للتبرع بالدم خلال نفس الفترة شارك فيها 623 متبرعا.وأوضحت الصحة في نجران أن الفحوصات المخبرية اشتملت على إجراء 17605 فحوصات لعينات أمراض الدم، وعدد 1064 فحصاً لما قبل الزواج، و 912 فحصاً للسموم والأدوية، وإجراء 3980 فحصاً لأمراض الدم، وعمل 5063 فحصاً للعمالة الوافدة، و 4962 فحوصات جرثومية لمياه المنشئات، إضافة إلى اجراء 21624 فحصاً لهرمونات البالغين، و 4612 فحصاً لهرمونات حديثي الولادة، فيما بلغ عدد فحوصات الفيروسات 8498 فحصا وفحص 8029 للنات و 90 فحص PCR.وأشارت صحة نجران إلى أن المختبر الاقليمي يقدم خدمات الفحوصات المخبرية لعدد 10 مستشفيات و 68 مركزا صحيا بالمنطقة ،إضافة إلى استقبال التحاليل التخصصية بهدف تقديم خدمات لجميع المرضى والمراجعين دون عناء في ظل توافر أجهزة طبية دقيقة بإشراف كوادر وطنية مؤهلة.// انتهى //11:19ت م