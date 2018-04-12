مكة المكرمة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسنفذ مركز رواد المستقبل التابع لمعهد الإبداع وريادة الأعمال في جامعة أم القرى، اليوم، ورشة عمل عن "أفضل الممارسات في التعليم الريادي وتطوير التعليم الإلكتروني".وناقشت الورشة أفضل الممارسات في التعليم الريادي وتطوير التعليم الإلكتروني واستعراض أفضل النماذج والأطر للتعليم الريادي، وأفضل المنصات التي تقدم التعليم الإلكتروني، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.وقدم عميد معهد الابداع وريادة الأعمال الدكتور موفق عريجة, عرضا عن المبادرة التي انبثق عنها إنشاء مركز رواد المستقبل، موضحا رؤية ورسالة وقيم المركز، وكذلك الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية، إضافة إلى عرض الإنجازات التي حققها المركز فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التدريبية على المسارات الثلاثة وهي برنامج ريادة الأعمال، وبرنامج الابداع والابتكار، وبرنامج الاستثمار التي استهدفت المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات حيث كانت البداية من مكة المكرمة.// انتهى //11:29ت م