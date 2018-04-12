تبوك 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستشارك الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة تبوك في فعاليات مهرجان "خيل وهيل" بمركز بن عاصي للفروسية بتبوك في نسخته الثامنة، بعدد من الأركان التوعوية والتثقيفية الزراعية والحيوانية، وسط تفاعل وحضور كبير من الجمهور.وأوضح مشرف الإرشاد البيطري بمنطقة تبوك الدكتور عبدالرحمن الربيع, أن مشاركة فرع الزراعة بمنطقة اشتملت على أركان توعوية للزوار بالأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الانسان وهي أكثر من 250 مرضا, وطرق الوقاية من تلك الامراض, بالإضافة إلى تعريف الزوار بأهمية المضادات الحيوية لأمراض الحيوانات وفترة تحريم المضادات.وأضاف الربيع, أن المشاركة اشتملت ايضاً على ركن تثقيفي وتشجيعي للأطفال على الاهتمام بالبيئة والرفق بالحيوان من خلال صور تعبيرية لتعليم الاطفال الرفق بالحيوان بالتلوين, والتفاعل المباشر مع مختلف الحيوانات في الحديقة وما يعزز ثقتهم بأنفسهم.وفي مجال الزراعة أشار الربيع, أن المشاركة كانت من خلال فعالية غرس الأشجار, وركن ارشادي لتربية النحل, وتعريف الزوار بأطوار ومكافحة سوسة النخيل الحمراء.وأعرب الربيع عن شكره لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك الدكتور العربي بن مهيدي العميم, على دعمه لمثل هذه المشاركات التوعوية التثقيفية في مثل هذه المهرجات.// انتهى //11:30ت م