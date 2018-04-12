المدينة المنورة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسعقد وفد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أمس, اجتماعاً مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بجاكرتا بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال السعوديين ونظرائهم الاندونيسيين, وذلك ضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد غرفة المدينة لكل من ماليزيا واندونيسيا.وشهد الاجتماع توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين الجانبين في مجالات المواد الغذائية, وصناعة الورق, واستيراد الأسماك, وطباعة الأدوات المدرسية, وخدمات المعتمرين والسياحة والسفر, والضيافة الفندقية, وصناعة الرحلات البرية والبحرية, والأثاث, وديكورات الفنادق والمنتجعات السياحية, والملابس, والتعدين, وأعمال التكييف, وغيرها من المجالات, كما اتفق الجانبان على الترتيب لإجراء زيارات مماثلة, وتنظيم معارض مشتركة في كل من المدينة المنورة وجاكرتا.// انتهى //11:31ت م