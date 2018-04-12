الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسنظمت غرفة الرياض ممثلة بمركز التنمية المستدامة بالتعاون مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية وجامعة الملك سعود, اللقاء التعريفي "الوعي المالي وثقافة الادخار", في لقاء تناول أسس وفوائد التوفير والادخار على مستوى الاقتصاد والفرد والمجتمع.وتناوب كل من مشرف سفراء حملة التوفير والادخار مشاري الراجح، ورئيس لجنة تطوير الأعمال بجمعية ريادة للأعمال ماجد البلوي في تقديم مفاهيم أساسية عن التوفير والادخار والعوامل المؤثرة على إدارة الأعمال, الدخل والاستهلاك موارد الدخل الشخصي وكيفية إعداد الميزانية الشخصية, التوفير والقروض وكيفية جعل التوفير سلوك لا يمكن التخلي عنه.وتحدث الراجح عن حملة التوفير والادخار وبرامجها التدريبية ونشاطها الذي طال بعض المدارس من خلال عدد سفراء وسفيرات الحملة, مشيراً لدورها على النشء وكيفية إيجاد ثقافية استهلاكية واعية سيكون لها مرود إيجابي على تنفيذ متطلبات الحياة وفي كل الظروف المالية العسيرة أو الطارئة التي من الممكن مواجهتها, مضيفاً أن الحملة تسعى لرفع سقف ثقافة التوفير والادخار المجتمعي من 6% إلى 10%.// انتهى //11:32ت م