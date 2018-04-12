غزة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسشن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة من الغارات الوهمية في أجواء المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية في غزة أن الطيران الإسرائيلي يحلق في عموم أجواء قطاع غزة من وقت لآخر ويشن غارات وهمية في المناطق الشرقية جنوب القطاع وسط تخوف من أن يقوم بشن غارات على أهداف فلسطينية.وأشارت المصادر ، أن دوي عدد من الانفجار العنيفة التي أطلقها طيران الاحتلال سمعت في أجواء محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، محدثة الرعب في صفوف الفلسطينيين.// انتهى //11:34ت م