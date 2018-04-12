طوباس - قلقيلية 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي طوباس و قلقيلية.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، ان قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين من بلدة عزون شرق قلقيلية، خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عشرات المنازل.من جهة آخر أعقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين من مخيم الفارعة جنوب طوباس، بعد دهم منزلي ذويهما.// انتهى //12:00ت م