تونس 26 رجب 1439هـ الموافق 12 ابريل 2018 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم اهتماماتها على الوضع الداخلي للبلاد مشيرة إلى توجيه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اثر تحطم طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك ومقتل أكثر من 200 جندي في الحادث.وتناولت تأكيد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن حكومته تعمل وستعمل في إطار تشاركي مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية بما في ذلك الاتحاد التونسي للشغل للقيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والتصدي لمختلف مظاهر الفساد الذي طال العديد من القطاعات .وأشارت إلى فحوى تقرير أصدرته الأمم المتحدة أكدت فيه أن الاف الليبيين رجالاً ونساء وأطفالاً محتجزين في ظروف مرعبة في ليبيا على ايدي جماعات مسلحة تخضعهم لأشكال من التعذيب والانتهاكات الاخرى.وذكرت صحف الخميس ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كثفوا من تحركاتهم ومشاوراتهم الدبلوماسية والعسكرية، استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية لمنشآت عسكرية حكومية سورية ردا على استخدام للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما .ولفتت الانتباه إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وسجناء أثناء محاولتهم الفرار من سجن شمال البرازيل.// انتهى //12:01ت م