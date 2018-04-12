الباحة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستلقى مركز عمليات الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس لهذا اليوم، يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تستمر إلى الساعة التاسعة مساءً.وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين إلى اخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.// انتهى //12:15ت م