محايل 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساعتمد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين المري، افتتاح القسم النسائي بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة محايل عسير.وأوضح مدير مكتب الضمان بمحايل علي الشبرقي، أن القسم النسائي، سيسهم في تسهيل خدمة أكثر من ثمانية آلاف مستفيدة، مبيناً أنه يشمل المطلقات والارامل، والأيتام، وأسر السجناء، والنساء المهجورات، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة،وغيرهن من الحالات المشمولات بالرعاية الضمانية.// انتهى //13:34ت م