تونس 26 رجب 1439هـ الموافق 12 ابريل 2018 م واساستقطب ركن المرأة السعودية بجناح المملكة المشارك في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ34 نخبة من زواره الراغبين في التعرف أكثر على المرأة السعودية الباحثة والكاتبة والروائية والطبيبة والعالمة ، التي استطاعت أن تجسد من خلال كتاباتها ما وصلت إليه المرأة السعودية اليوم من تقدم وتطور ومستوى عال مكنها من تبؤ أرقى المناصب وأعلاها .واطلع الزوار على الإصدارات الخاصة بالمرأة السعودية وتعرفوا على سيرة عدد من النساء السعوديات العلمية والأدبية والروائية ومنهن سيدة الأعمال أفنان الشعيبي التي تشغل حالياً منصب الرئيس العام والتنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية ، والباحثة الفيزيائية ابتسام باضريس ، ودكتورة الأدب الإنجليزي ثريا عبيد, والمخترعة وجراحة المخ والأعصاب سامية ميمني ، ودكتورة العيون سلوى الهزاع ، والصيدلانية ودكتورة الفلسفة سميرة إسلام التي تعد أول سيدة عربية وإسلامية تترشح لجائزة المرأة والعلوم ضمن 33 امرأة على مستوى العالم ، إضافة إلى المخترعة غادة المطيري وهويدا القثامي العتيبي وحياة سندي وخولة الكريع وغيرهن.وتعد مشاركة المرأة السعودية وإصداراتها بركن خاص بها في معرض تونس الدولي للكتاب هذا العام هي الأولى من نوعها على مدى دورات المعرض السابقة ، وهي بادرة استحسنها زوار المعرض وخاصة النساء من الأكاديميات والأديبات اللاتي عدين ذلك دليلاً على ما بلغته المرأة السعودية من مكانة متطورة وكبيرة .// انتهى //13:37ت م