الدمام 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسنظم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أمس ندوة حول الخدمة الاجتماعية بعنوان "الخدمة الاجتماعية ودورها في تطوير الاخصائي الاجتماعي قائد التغيير"، بمشاركة أكثر من 100 متخصص في الخدمة الاجتماعية من جميع القطاعات المعنية على مستوى المملكة.وهدفت الندوة إلى بيان دور الخدمة الاجتماعية في تطوير الاخصائي الاجتماعي، ونقل الخبرات التي يمارسها الأخصائيون الاجتماعيون للاستفادة منها من خلال التعرف على الصعوبات التي تواجه الأخصائي الاجتماعي وكيف يمكن تجاوزها، وكذلك تبادل الخبرات في تحسين وتطوير أدائهم المهني.وتضمنت الندوة التي يقدمها مختصون من الجامعات ومنسوبي فرق تطوعية واخصائيات اجتماعيات، محاضرات وورش عمل تناقش واقع عمل الأخصائيين الاجتماعيين والممارسة المهنية لهم وعرض تجارب وممارسات ميدانية لنماذج اجتماعية والاستفادة منها ومناقشة سبل تحسينها.// انتهى //13:53ت م