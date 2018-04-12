ضمد 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسسلم محافظ ضمد الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم، ثلاث وحدات سكنية قدمتها جمعية البر الخيرية بضمد لثلاث أسر محتاجة بتكلفة بلغت 390،000 ريال.وأوضح رئيس الجمعية عباس بن محمد الحازمي، أن الجمعية تقوم حالياً بتأسيس وحدات أخرى بدعم من فاعلي الخير والمؤسسات في هذا الوطن الكريم، وذلك ضمن نشاطات وبرامج الجمعية المتنوعة بما يحقق تعزيز العمل الاجتماعي والخيري في محافظة ضمد.// انتهى //13:56ت م