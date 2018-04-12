الطائف 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستواصل الحملة التطوعية الثالثة التي انطلقت بعنوان ( طائف الورد بلا أوبئة )، فعالياتها في الميدان التربوي ، ضمن مبادرة "الطائف يتطوع"، التي تتبناها إدارة نشاط الطالبات بتعليم المحافظة .وتشترك في هذه الحملة عدة جهات وإدارات منها : إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالطائف، وإدارة نشاط الطالبات، وإدارة الإعلام التربوي، وأندية مدارس الحي، ووزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، وأمانة الطائف .وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة التوعية بالأمراض المعدية ومنها مرض الجرب وطرق الوقاية منه وتعزيز دور المدارس في الجانب الوقائي، وسيتم خلال الحملة توزيع العديدات من النشرات التوعوية على المدارس كذلك إقامة عددا من المحاضرات والبرامج التوعوية للوقاية من الأمراض.وبدأت العديد من المدارس بالطائف وأندية الحي للبنات تفعيل هذه الحملة عبر وسائلها المختلفة والمتاحة لديها لنشر ثقافة الوقاية من الأوبئة لتبقى "طائف الورد" خالية من الأوبئة.// انتهى //13:59ت م