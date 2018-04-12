أبها 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، الحفل الموحّد لخريجي التدريب التقني والمهني بعسير وتدشين مشروعات المؤسسة الجديدة بالمنطقة، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك في مقر الكلية التقنية بخميس مشيط.وفور وصول سموه قص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب، واطلع على ما يحتويه من البرامج والأنشطة التي تنفذها الكلية، وعرض لأحدث أجهزة التدريب بالكلية.وبدئ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم القى مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله آل مرزوق، كلمة رحب خلالها بسمو أمير المنطقة والحضور، مثمناً رعاية سموه للحفل ودعمه ومتابعته المستمرة لكل برامج المؤسسة بالمنطقة.وأوضح آل مرزوق أنه تم تدريب الخريجين والخريجات على أحدث التقنيات والتجهيزات والمهارات الذاتية الأساسية والمعارف العامة لتمكّنهم من الخوض في سوق العمل بكل ثقة واقتدار، مشيراً إلى أن مستقبل الخريجين والخريجات واعد وزاهر في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما تشهده المملكة من تطور ونمو في شتى المجالات.بعد ذلك شاهد سمو الأمير فيصل بن خالد والحضور عرضاً مرئياً عن التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، ثم استمع الجميع إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة.عقب ذلك دشّن سموه مشروعات ومبادرات المؤسسة الجديدة بالمنطقة, وشملت الكلية التقنية للبنين بأبها بتكلفة تجاوزت 88 مليون ريال بطاقة استيعابية 2500 متدرب, والكلية التقنية للبنات بمحافظة محايل عسير بقيمة تجوزت 58 مليون ريال بطاقة استيعابية 2500 متدربة, إلى جانب الكلية التقنية للبنين بمحافظة سراة عبيدة بأكثر من 94 مليون ريال بطاقة استيعابية 2500 متدرب, والكلية التقنية للبنات بمحافظة بيشة بقيمة 800 ألف ريال, بطاقة استيعابية 1000 متدربة, إضافة إلى الكلية التقنية للبنين بمحافظة تنومة بتكلفة تجاوزت 294 مليون ريال بطاقة استيعابية 1500 متدرب, والكلية التقنية للبنات بمحافظة النماص بمبلغ تجاوزت 58 مليون ريال وطاقة استيعابية 2500 متدربة.وفي نهاية الحفل كرّم سمو الأمير فيصل بن خالد الجهات المشاركة في الحفل، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.حضر الحفل محافظ خميس مشيط خالد بن سعيد بن مشيط، ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.// انتهى //13:59ت م