الطائف 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأقامت جماعة إثراء بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف، أمس ، جلسة حوارية نقاشية حول الكتابة وتجارب الكُتاب الشباب وتجاربهم في الكتابة والتأليف، مستضيفة الكاتب الصحفي عادل الزهراني، وابتهال العتيبي، وسعد الغنامي، ورنا الشمراني، بإدارة كل من عبد العزيز أمين بخاري، ودلال عبد الله.وعُقد لقاء مفتوحً مع بعض الكتاب في جماعة إثراء، وفي نادي الطائف الأدبي، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، ورئيس جماعة فرقد الإبداعية عضو مجلس الإدارة الدكتور احمد الهلالي..ودار نقاش في الحلقة حول بعض آليات الكتابة و بعض المحفزات للكتابة و بعض العوائق التي تواجه الكاتب، كذلك تم الحديث عن التلقائية في الكتابة و عدم التكلف فيها أيضا قامت عضوات جماعة إثراء في القسم النسائي بالمشاركة في النقاش عبر الدائرة التلفزيونية بين القاعتين .وفي نهاية الحلقة النقاشية قام رئيس مجلس إدارة النادي عطا الله بن مسفر الجعيدو الدكتور أحمد الهلالي وأحمد الشمراني بتكريم ضيوف اللقاء، وقامت عضو مجلس إدارة النادي من القسم النسائي أحلام الثقفي، بتكريم مديرة اللقاء وضيفتيه بشهادات تقديرية .// انتهى //14:02ت م