الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسيختتم مساء غد معرض "كتاب الطفل الأول" الذي ينظمه مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة 35 دار نشر محلية وإقليمية قدمت كتب و وسائل تعليمية للأطفال.وشهد المعرض إقامة فعاليات متنوعة مصاحبة تضمنت ورش عمل تدريبية وعروضاً مسرحية ومشاركات فرق استعراضية للأطفال وأركان للرسم والتلوين وأخرى للعب والترفيه، وكذلك مشاركة عدد من الفنانين برسوماتهم التي زينت جنبات المعرض.وأوضح المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي بالرياض محمد بن عبدالله السيف أن معرض كتاب الطفل شهد إقبالًا من الزوار خاصةً الأطفال، الذين حرصوا على شراء الكتب والوسائل التعليمية التي تضمنتها دور النشر.وأضاف أن المعرض قدم ورش عمل للأمهات فيما يخص تدريبهن على كل ما يساعد في تطوير مهارات الطفل وتعزيز قدراته وثقته بنفسه ليكون عضواً فعالا في أسرته ومجتمعه.// انتهى //14:03ت م