بريدة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساستقبل محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري, في مكتبة بديوان المحافظة, اليوم مالك ومدرب الخيل سالم بن طويرش الطويرش, بعد فوز جواده غريب الخالدية بقيادة الخيال تركي الطويرش، بالشوط السادس مفتوح الدرجات للخيل العربية على كأس المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، والمقام مؤخراً على ميدان الملك سعود بمدينة بريدة.وبارك محافظ المذنب للطويرش فوزه المستحق, مشيداً بجهوده وعملة لتعزيز هذا الجانب في رياضة الفروسية وتعزيزها بين أبناء المحافظة وتشجيعهم لممارستها, منوهاً بدعم القيادة الرشيدةـ أيدها الله ـ لرياضة الفروسية, مؤكداً على توجيهات سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لتعزيز هذا الجانب بين أبناء المحافظة, سائلاً المولى عز وجل له التوفيق والسداد في المسابقات القادمة.// انتهى //15:14ت م