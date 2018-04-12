الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسبحث معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع مبعوث الأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا "ستافان دي ميستورا" , في الرياض اليوم ، آخر تطورات الوضع في سوريا.أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، مبينا أن أبو الغيط التقى"دي مستورا" على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى احتضنته الرياض اليوم، ضمن التحضيرات للقمة العربية الـ 29، لمناقشة وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الوضع في سوريا.وأوضح أن معالي أمين عام الجامعة العربية استمع إلى عرض من المبعوث الأممي لآخر نتائج الاتصالات التي يقوم بها مع أطراف دولية وأقليمية معنية، بهدف استئناف عملية المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى جانب تقييمه للتصعيدات الأخيرة للأزمة على المستوى السياسي والعسكري والميداني.ونوه عفيفي بحرص معالي الأمين على تجديد مواقف جامعة الدول العربية تجاه الأزمة في سوريا، مؤكداً أن الأولوية تظل للحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري وعلى الوحدة الإقليمية للأرض السورية وللتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة وتوقف الأطراف الخارجية عن القيام بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التعقيدات للأزمة، مجدداً التأكيد على موقف الجامعة المساند بقوة لمساعي المبعوث الأممي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، استناداً إلى مرجعية "جنيف1"، مع أهمية العمل على توحيد جهود المعارضة السورية في هذا الصدد.وأشار المتحدث الرسمي باسم أمين الجامعة إلى اتفاق الجانبين على لزوم استمرار التواصل الوثيق بين الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الأممي، لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأزمة السورية خلال المرحلة الحالية، التي تحتم مزيداً من التواصل والتنسيق بين الطرفين لإيجاد بيئة مثالية تضمن حلولاً ناجعة من شأنها تحقيق السلام لسوريا .// انتهى //15:17ت م