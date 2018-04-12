السيح 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستفقد معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزبز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد اليوم الأعمال الإنشائية في مشروعيكلية التربية للبنات وكلية العلوم الطبية للبنات بمدينة السيح.واطلع معالي مدير الجامعة خلال الجولة على مراحل تنفيذ المشروعين واجتمع معاليه في الموقع مع الاستشاري والمقاول المنفذ وحثهمعلى جودة العمل واتقانه وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد ، حيث تبلغ تكلفة المشروعين ما يزيد عن (138) مليون ريال ، ويحتوي مشروع كلية التربية للبنات على قاعات دراسية متعددة ، و 18 معملاً ، وقاعات متعددة الأغراض ، ومكتبة مركزية ومسرح ، ومكاتب إدارية ، فيما يحتويمشروع كلية العلوم الطبية للبنات على قاعات دراسية متعددة ، و37 معملاً ، ومكتبة مركزية ، وقاعات متعددة الأغراض ، ومكاتب إدارية.كما تفقد معالي مدير الجامعة مشروع مبنى الإدارة العامة والعمادات المساندة في مقر الجامعة بمدينة السيح الذي يتكون من خمس أدوار بمساحة 56000 م2 وتبغ قيمته الإنشائية (140)مليون ريال.وعقب الجولة أكد الدكتور الحامد أن هذه الجولات التفقدية تندرج تحت حرص إدارة الجامعة على توفير البيئة التعليمة المثالية لطلاب وطالبات الجامعة والتي تمكنهم من التحصيل العلمي في بيئة تعليمية مثالية تساعد على تحقيق متطلبات التعلم الكفء ، مبدياً رضاه على الجهود التي قامت بها الإدارة العامة للمشاريع ونسبة الإنجازات المحققة ، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مواصلك العمل والإنجاز حتى تتحقق الأهداف المرجوة.رافق معالي مدير الجامعة في جولته التفقدية وكيل الجامعة الدكتور عبدالله الجمعة وعدد من عمداء الكليات و قيادات الجامعة.// انتهى //15:18ت م