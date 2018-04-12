سكاكا 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات عبدالرحمن بن دبي الحربي ومساعديهم ومدراء المستشفيات بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بتعيينه أميراً للمنطقة .واستعرض أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة ، مشيداً بالتطورات الطبية التي تقدمها صحة الجوف ، مؤكدا سموه أن هذه الانجازات تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.وفي نهاية الاستقبال التقطت صورة تذكارية .// انتهى //15:26ت م