عام / أمير منطقة الجوف يلتقي مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
سكاكا 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالجوف زيد بن خلف الهفيل ومساعديه ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة .
وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير بدر بن سلطان بهم ، مستعرضا سير العمل في الفرع ، وأكد سموه العمل على خدمة أبناء المنطقة في تعزيز التنمية الاجتماعية بالمنطقة .
كما تسلم الأمير بدر بن سلطان من الهفيل التقرير السنوي لأعمال الفرع ، وفي الختام التقطت صورة جماعية مع سموه .
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15:31ت م