سكاكا 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالجوف زيد بن خلف الهفيل ومساعديه ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراً للمنطقة .وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير بدر بن سلطان بهم ، مستعرضا سير العمل في الفرع ، وأكد سموه العمل على خدمة أبناء المنطقة في تعزيز التنمية الاجتماعية بالمنطقة .كما تسلم الأمير بدر بن سلطان من الهفيل التقرير السنوي لأعمال الفرع ، وفي الختام التقطت صورة جماعية مع سموه .// انتهى //15:31ت م