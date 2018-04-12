الباحة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساختتم فريق إدارة الممتلكات بوزارة النقل أعماله اليوم بمنطقة الباحة, وذلك بهدف التسهيل على المواطنين من عناء مراجعة الوزارة بالرياض, وحرصاً منها على إثبات الحقوق وتدقيقها وحفاظا لحق المواطن والدولة.وأوضح مدير فرع الباحة المهندس مسفر المالكي أن الفريق أنجز أكثر من ١٠٠ معاملة منها شمل شخوص الفريق على المواقع, وقد تخلل ذلك اجتماعات لوضع الحلول لكثير من المعاملات المتأخرة لبعض الاجراءات.// انتهى //15:32ت م