حائل 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسدشن أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس اليوم معرض الحدائق وعمارة البيئة السنوي بنسخته السادسة الذي يحتوي على أشجار الزينة بأنواعها بحضور عدداً من مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة وذلك جنوب منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل .ويشارك في المعرض الذي تقدر مساحته بـ 15 إلف متر مربع عشرون مشاركاً من شركات ومؤسسات ومشاتل متخصصة في هذا المجال ويضم سجادة من الزهور من إنتاج وتنفيذ مشتل الأمانة بطول 60 متر و عرض 20 متر مزينه بأكثر من 150 إلف زهرة مختلفة الألوان صممت لتحمل شعار رؤية 2030م وهوية أمانة المنطقة .وأوضح مدير أدارة الإعلام بأمانة المنطقة سعد الثويني أن المعرض الذي يستمر 10 أيام وتم تجهيزه بالكامل بالمسطحات الخضراء والإنارة ودورات المياه يفتح أبوابه على فترتين صباحية ومسائية خصصت الفترة الصباحية للرجال وطلاب المدارس من الساعة 8 وحتى الساعة 12 ظهراً والفترة المسائية للعوائل من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة 9 مساءً مضيفاً انه تم اختيار هذا التوقيت تحديداً كون هذه الأيام مناسبة للزراعة وغرس النباتات وما تتمتع به أجواء المنطقة من اعتدال في درجات الحرارة .من جهته أوضح أمين المنطقة أن المعرض فرصة لتسويق منتجات الشركات والمؤسسات المشاركة بأسعار مخفضة كما يجد المواطنين في المعرض اغلب المنتجات التي يرغبون بها وفي مكان واحد مبيناً إن الأمانة تسهل العلاقة بين المزارع و المواطن.// انتهى //15:33ت م