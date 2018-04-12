سكاكا 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات عبدالرحمن بن دبي الحربي مساعديهم ومدراء المستشفيات بالمنطقة ، الذين قدموا لسموه التهنئة بتعيينه أميراً للمنطقة .واستعرض أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة ، مشيداً بالتطورات الطبية التي تقدمها صحة الجوف ، مؤكدا سموه أن هذه الإنجازات تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.وفي نهاية الاستقبال التقطت صورة تذكارية لسموه مع مسئولي الشئون الصحية بالجوف .// انتهى //15:38ت م