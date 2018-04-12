إسلام آباد 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساتفقت باكستان وأفغانستان على تعزيز التعاون في المجال الأمني، بما في ذلك تعزيز التنسيق ضد العناصر الإرهابية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهاربين من القانونين والمطلوبين لدى البلدين.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في الإيجاز الصحفي الأسبوعي للوزارة بإسلام آباد اليوم أن هذا الاتفاق جاء خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي مؤخراً إلى أفغانستان وأجرى لقاءات مهمة مع القيادة وكبار المسؤولين الأفغان في كابل.وأضاف أن البلدين اتفقا كذلك على تفعيل مجموعات العمل في إطار خطة العمل الباكستانية – الأفغانية للأمن والتضامن، مشيراً إلى أن إسلام آباد وكابل أكدتا التزامهما بعدم السماح لاستخدام أراضيهما ضد بعضها البعض.وجدد التزام باكستان بدعم عملية المصالحة الوطنية الأفغانية بقيادة أفغانية لكي تتمكن الفصائل الأفغانية من إنهاء الصراع الدائر في أفغانستان.كما أوضح أن القيادة الصينية أشادت بالدور المحوري الذي تؤديه باكستان لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن دول المنطقة.// انتهى //17:03ت م