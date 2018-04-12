الخرطوم 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساستقبلت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية بمكتبها اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وسلم السفير بن جعفر خلال اللقاء وزيرة الضمان مذكرة تعاون وتفاهم بين وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية ونظيرتها في المملكه وذلك للتعاون في مجال الضمان والتأمين والشؤون الاجتماعية.// انتهى //17:03ت م