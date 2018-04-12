موسكو 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم خلال اتصال هاتفي نظيره الأذربيجاني الهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية .وأفاد بيان رئاسي للكرملين أن الرئيس الروسى أشاد بجهود الرئيس إلهام علييف لتعزيز العلاقات الودية القائمة على حسن الجوار بين موسكو وباكو، معرباً عن ثقته في أن الجهود المشتركة للدول ستضمن مزيداً من التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتعاون المشترك في الشؤون الإقليمية والدولية، التي تحقق المصالح المشتركة للشعبين الروسي والأذربيجاني.// انتهى //17:03ت م