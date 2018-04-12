بيروت 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأعرب رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في الحكومة اللبنانية حسن منيمنة عن تأييده ودعمه لتحركات مسيرات العودة الفلسطينية التي شهدتها الأراضي المحتلة .وعد منيمنة أن التحرك الذي شهدته الاراضي الفلسطينية المحتلة هو بمثابة تأكيد إضافي على قرار وحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى الديار التي جرى تهجيره منها في أعقاب قيام دولة اسرائيل على ترابه الوطني عام 1948. وهو رد ديموقراطي سلمي على جريمة تاريخية ما تزال مستمرة حتى تاريخه، على الرغم من صدور العديد من القرارات الدولية التي أكدت حقه بالعودة وبناء دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها في العام 1967 وعاصمتها القدس.ورأى منيمنة أن الشعب الفلسطيني لا يملك في مواجهة الصلف الاسرائيلي والاستعمال المفرط لقوة الحديد والنار سوى الرد بلحمه الحي على التوغل الاستيطاني الذي تشهده المناطق المحتلة في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة وحياة البؤس في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.وأشار إلى أن إرتفاع حصلية شهداء مسيرات العودة قرب السياج الأمني على حدود قطاع غزة المحاصر إلى أكثر من 32 شهيداً وألآف المصابين من المتظاهرين من الأهالي والصحافيين يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة العدوانية للكيان الاسرائيلي وقادته وممارسته العنف المفرط دون ضوابط منذ سبعة عقود وأكثر.// انتهى //17:04ت م