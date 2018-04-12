القاهرة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متبايناً لدى إغلاق التعاملات اليوم، إثر عمليات بيع متزايدة للأسهم الكبرى والقيادية لجني الأرباح من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية وأجنبية، في مقابل عمليات شراء متوسطة من قبل المستثمرين المحليين.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، هبوط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 83ر1% ليبلغ مستوى 69ر17615 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي اكس 100" بنسبة 48ر0 % ليبلغ مستوى 76ر2262 نقطة.ونجا مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة من الهبوط حيث ارتفع بنحو 34ر0 % ليبلغ مستوى 68ر867 نقطة.وأوضحت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 6ر10 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر977 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.وأفادت البيانات بأن تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية اتجهت نحو البيع، بصافي قيمة بلغت 8ر156 مليون جنيه، و8ر20 مليون جنيه، على الترتيب، بينما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافي قيمة بلغت 5ر45 مليون جنيه، و98ر59 مليون جنيه، و2ر71 مليون جنيه على التوالي.// انتهى //17:04ت م