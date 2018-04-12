عام / اتصالات أوروبية بشأن التوتر المصاحب للأزمة السورية
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
بروكسل 26 رجب 1439 ه الموافق 12 ابريل 2018 م واس
أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على اتصال مستمر مع الدول والحكومات الأوروبية والأجنبية بشأن التوتر المتصاعد حالياً والمصاحب لإدارة الازمة السورية .
وقالت متحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، إن رئيس المفوضية جان كلود يونكر ومسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية موغيريني على اتصال مع قادة الاتحاد ومسؤولين دوليين آخرين .
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدين بقوة الركون إلى السلاح الكيماوي وأن ذلك يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويكرر الحاجة الماسة للمحاسبة ، مبينة أن الأزمة السورية ستكون محل نقاش خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل في لكسمبورغ .
وأشارت إلى أن الموقف الأوروبي يتمثل في أن حل الأزمة السورية هو حل سياسي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2255 وبيان جنيف2.
// انتهى //
17:04ت م