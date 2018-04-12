بروكسل 26 رجب 1439 ه الموافق 12 ابريل 2018 م واسأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على اتصال مستمر مع الدول والحكومات الأوروبية والأجنبية بشأن التوتر المتصاعد حالياً والمصاحب لإدارة الازمة السورية .وقالت متحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، إن رئيس المفوضية جان كلود يونكر ومسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية موغيريني على اتصال مع قادة الاتحاد ومسؤولين دوليين آخرين .وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدين بقوة الركون إلى السلاح الكيماوي وأن ذلك يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويكرر الحاجة الماسة للمحاسبة ، مبينة أن الأزمة السورية ستكون محل نقاش خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل في لكسمبورغ .وأشارت إلى أن الموقف الأوروبي يتمثل في أن حل الأزمة السورية هو حل سياسي يستند على قرار مجلس الأمن رقم 2255 وبيان جنيف2.// انتهى //17:04ت م