جدة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسشارك قسم دراسات الطفولة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم "تعليم ٦ الذي أقامته وزارة التعليم واستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتضمن المنتدى ورش عمل وجلسات نقاش من تقديم رواد و خبراء وباحثين في مجال التعليم من مختلف دول العالم ، وعلى رأسهم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، وكان من ضمن المتحدثين ثلاث من عضوات قسم دراسات الطفولة وهن الدكتورة نهلة قهوجي ، والدكتورة نادية طيبة ، والدكتورة ساما خميس.كما شارك قسم دراسات الطفولة بكلية الاقتصاد المنزلي في المعرض المصاحب للمنتدى ، حيث تم عرض بعض مخرجات التعلم لطالبات القسم بمرحلتي البكالوريوس والماجستير ، والتي اشتملت على ألعاب تعليمية لتعزيز مهارات القراءة و الرياضيات ، وعرض لأبرز مقاييس تقويم الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة ، وعرض لمناهج تعليمية للاطفال ، وعرض لأحدث نتائج أبحاث أعضاء هيئة التدريس بقسم دراسات الطفولة.// انتهى //17:06ت م