الرياض 26 رجب 1439ه الموافق 12 إبريل 2018م واسبعث الوزراء العرب المجتمعون اليوم بمدينة الرياض في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها التاسعة والعشرين برقية عزاء لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، في الحادث الأليم لتحطم الطائرة العسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري .وسأل الوزراء العرب في برقيتهم الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ الجزائر بالخير والأمن والسلام.// انتهى //17:06ت م