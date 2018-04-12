الدمام 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 إبريل 2018 م واسنظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي أمس الأول ، مهرجان دارين الشعري الأول بمشاركة ٤٠ شاعراً وشاعرة يمثلون مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ومملكة البحرين، وذلك في مقر الجمعية بالدمام، حيث شهدت فعاليات المهرجان تنوعا في القصائد الملقاة من الشعراء.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي محمد بن عبدالله بودي، أن هذه الفعالية تعد الأولى في مقر النادي الجديد في مرحلة وصفها بـ " التشغيلية"، حتى يكتمل المبنى ليفتتح النادي بصورة رسمية، مؤكدا أن الفعالية تمثل إضافة نوعية لفعاليات النادي كملتقى الكتاب السعوديين، وملتقى دارين الثقافي الدولي، ومشروع الأميرة سحاب بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لدعم كتاب الطفل.وعبر بودي، عن طموحه في أن يكون المهرجان تجمعا لشعراء المنطقة الشرقية، ليتعارفوا فيه، ولتتمازج خبراتهم الشعرية بين التأثر والتأثير، وتكون نافذة لهم للالتقاء مع نظرائهم من داخل وخارج الوطن.// انتهى//17:09ت م