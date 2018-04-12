العارضة26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسنظمت كلية العلوم والآداب بمحافظة العارضة اليوم, محاضرة توعوية تحت عنوان" التعريف بمرض الجرب وكيفية الوقاية منه, وذلك بمقر الكلية.وهدفت المحاضرة التي نفذتها الدكتورة رباب حجازي بمشاركة 50 مستفيدة من منسوبات الكلية , إلى التعريف بمرض الجرب . وطرق انتقاله , والأعراض الأولية للمرض مثل الحكة وظهور حبوب ذات لون أحمر ملتهبة صغيرة الحجم , وطرق تشخيص المرض وكيفية الوقاية منه وعلاجه.//انتهى//17:12ت م