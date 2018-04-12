جدة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عن الشركاء الاستراتيجيين وأسماء المتحدثين الرئيسيين في المنتدى العالمي الثالث للمجلس العام، تحت عنوان "الوجه الجديد للخدمات المالية: اضطرابات وفرص وتحديات متجددة"، الذي سيُعقد بالتعاون مع هيئة الرقابة والإشراف المصرفي التركية يومي 2-3 مايو 2018م، بالعاصمة التركية.وأوضح المجلس العام أن المنتدى العالمي لهذا العام سيعقد بشراكة استراتيجية مع عدد البنوك والمؤسسات المالية والشركاء الاستراتيجيين، وسيضم صنّاع القرار والمهتمين بالاقتصاد الإسلامي والأكاديميين، وسيُسلط الضوء على التزام الصناعة بالمعاملات المالية السليمة، وضمان الاستمرارية والحفاظ على تنافسية عالية ضمن الأسواق المالية العالمية، كما يمثل المنتدى منصة رائدة لمناقشة وبحث أهم التطورات والقضايا الناشئة والتحديات والفرص حول صناعة التمويل الإسلامي.وسيناقش المنتدى أهم الآراء والأفكار الجديدة التي تسهم في جعل صناعة التمويل الإسلامي أكثر ارتباطًا، ومستوى المساواة مع تطورات الصناعة المالية التقليدية والتطورات الرقابية والاقتصادية العالمية، وتطور المؤسسات المالية الإسلامية في العصر الرقمي، بالإضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا التي تهدف إلى وضع صناعة التمويل الإسلامي على المسار الصحيح، إلى جانب الموارد البشرية ومستقبل التوظيف في بيئة الذكاء الاصطناعي وعصر الأتمتة والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في نمو الصناعة.// انتهى //17:12ت م