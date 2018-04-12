عام / انتهاء المرحلة الثانية من برنامج أثر تعظيم المسجد الحرام لمقدمي الخدمة بالمسجد الحرام
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
مكة المكرمة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
اختتمت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام اليوم, المرحلة الثانية من برنامج أثر تعظيم المسجد الحرام لمقدمي الخدمة بالمسجد الحرام بـ 8 دورات تدريبة في الفترة الصباحية بقاعة تدريب الأكاديمية رقم ( 2 ) بقبو توسعة الملك فهد استفاد منها 56 متدربا من منسوبي الإدارات العاملة بالمسجد الحرام الصباحية والمسائية التي تم التنسيق لها مع مشروع تعظيم البلد الحرام .
وأدار الدورات كلُ من خالد النهاري وفواد قاضي من مشروع تعظيم البلد الحرام الذين تحدثا عن تمكين المتدرب من اكتساب مجموعة من المعارف والمهارات وثقافة تعظيم بيت الله الحرام .
وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام الدكتور وليد بن صالح باصمد, أن الدورات التدريبية ستهيئ منسوبي الرئاسة لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والعمار والحجاج .
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17:13ت م