مكة المكرمة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واساختتمت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام اليوم, المرحلة الثانية من برنامج أثر تعظيم المسجد الحرام لمقدمي الخدمة بالمسجد الحرام بـ 8 دورات تدريبة في الفترة الصباحية بقاعة تدريب الأكاديمية رقم ( 2 ) بقبو توسعة الملك فهد استفاد منها 56 متدربا من منسوبي الإدارات العاملة بالمسجد الحرام الصباحية والمسائية التي تم التنسيق لها مع مشروع تعظيم البلد الحرام .وأدار الدورات كلُ من خالد النهاري وفواد قاضي من مشروع تعظيم البلد الحرام الذين تحدثا عن تمكين المتدرب من اكتساب مجموعة من المعارف والمهارات وثقافة تعظيم بيت الله الحرام .وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام الدكتور وليد بن صالح باصمد, أن الدورات التدريبية ستهيئ منسوبي الرئاسة لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والعمار والحجاج .​// انتهى //17:13ت م