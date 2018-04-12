رام الله 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسطالب وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، اليوم المنظمات الصحية الدولية كافة بما فيها منظمة الصحة العالمية بإدانة جرائم الاحتلال واستهداف المواطنين الفلسطينيين العزل بشكل متعمد أثناء مسيرات العودة في قطاع غزة.وناشد عواد في تصريحات له اليوم المنظمات الصحية الدولية، بضرورة التدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال ولجم اعتداءاته وفضح جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كل المحافظات الفلسطينية.// انتهى //17:20ت م