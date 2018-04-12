مكة المكرمة 26 رجب 1439هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأدانت شخصيات إسلامية من (15) دولة أوربية مشاركة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، بشدة العدوان الحوثي بإطلاق الصواريخ البالستية يوم أمس على عدد من مدن المملكة، من بينها العاصمة الرياض، والذي تصدت له قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، مؤكدين أنه عمل جبان وغادر ينم عن انسلاخ هذه الميليشيات من كل القيم.وقالوا في ــ تصريحات ــ لهم خلال مشاركتهم ضمن ضيوف المجموعة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: نستنكر هذه الأعمال الإجرامية ضد المملكة، كما نؤيد قيادة المملكة في جميع القرارات التي تتخذها للدفاع عن حدودها وأراضيها ضد هذه التهديدات التي يغذيها دعم النظام الإيراني الخطير للأسلحة والصواريخ الباليستية التي هي عدوان وخطر وانتهاك للقانون والأعراف الدولية.وأكدوا أن استمرار اعتداءات الحوثيين على المدن والمناطق المدنية بالمملكة يؤكد استمرار الحوثيين ومن يدعمهم في غيهم وفسادهم في الأرض، داعين المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الحقوقية كافة للوقوف بصرامة أمام هذه الميليشيات التي انتهكت حرمة بلاد الحرمين، والمقدسات الإسلامية.وثمنت الشخصيات الإسلامية في ختام تصريحاتها الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها القوات السعودية في الدفاع عن الحرمين الشريفين وأراضي المملكة، سائلين المولى القدير أن يديم على المملكة أمنها وأمانها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //18:08ت م