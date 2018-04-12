بيروت 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسعاد جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم بأنّ زورقين حربيين تابعين لبحرية العدو الاسرائيلي أقدما على خرق المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة الجنوبية الحدودية تباعاً، الأول لمسافة حوالي 220 متراً ولمدة 3 دقائق، والثاني لمسافة حوالى 50 متراً ولمدة دقيقة واحدة حيث أقدم أحد عناصره على إلقاء جسم متفجر في المياه، وعلى الأثر باشرت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الانتهاكين البحريين بالتنسيق مع قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //18:09ت م