الرس 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأقامت شرطة محافظة الرس مساء أمس, حفل تكريم للمتقاعدين من منسوبيها، بحضور المحافظ محمد عبد الله العساف، ووكيل المحافظة بدر العساف, وذلك في قاعة مناسبات بحي القادسية .وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاه كلمة منسوبي شرطة الرس ألقاها نيابة عنهم مدير الشرطة العقيد فهد الذويبي رحب فيها بالحضور وعبر عن امتنانه وتقديره لكل من أسهم بنجاح الحفل من داعمين ومحافظة، مبيناً أن حفل تكريم المتقاعدين شمل جميع الذين عملوا في شرطة المحافظة خلال العشرون السنة الماضية وعددهم ( 117 )متقاعداً من الضباط والأفراد والمدنيين ، والذين أفنوا حياتهم من أجل خدمة الوطن وحفظ الأمن، مثمناً دعم محافظ الرس لهذا الحفل.عقب ذلك ألقى ناصر العوفي كلمة المحتفى بهم عبر فيها عن شكره وتقديره للقائمين والمنظمين للحفل, ثم ألقيت قصائد وطنية بهذه المناسبة ، بعدها قام محافظ الرس بتسليم شهادات الشكر والدروع التذكارية للمتقاعدين متمنياً لهم التوفيق.حضر الحفل مديرو الجهات الأمنية بالرس ، وضباط شرطة المحافظة والأفراد، وجمع كبير من الأهالي.// انتهى //18:17ت م