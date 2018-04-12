رياضي / الدوري الأميركي لكرة السلة : مينيسوتا يتأهل إلى البلاي اوف
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
تأهل فريق مينيسوتا تمبروولفز إلى الأدوار الإقصائية "بلاي اوف"، وذلك بفوزه على فريق دنفر ناغتس بنتيجة 112-106 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين .
وبذلك تصبح مواجهات الدور الأول من الـ"بلاي اوف" التي تنطلق غدا السبت بمواجهة فريق تورونتو رابتورز مع واشنطن ويزاردز ،وبوسطن سلتيكس مع ميلووكي باكس ، ويلتقي فيلادلفيا مع ميامي هيت ، وكليفلاند كافالييرز مع انديانا بيسرز .
ويلعب فريق هيوستن روكتس مع مينيسوتا تمبروولفز ،وغولدن ستايت مع سان انتونيو ، وبورتلاند ترايل مع نيو اورليانز ، واوكلاهوما سيتي مع يوتا جاز .
ويتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز بأربع من أصل سبع مباريات .
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18:17ت م