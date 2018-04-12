الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واستأهل فريق مينيسوتا تمبروولفز إلى الأدوار الإقصائية "بلاي اوف"، وذلك بفوزه على فريق دنفر ناغتس بنتيجة 112-106 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين .وبذلك تصبح مواجهات الدور الأول من الـ"بلاي اوف" التي تنطلق غدا السبت بمواجهة فريق تورونتو رابتورز مع واشنطن ويزاردز ،وبوسطن سلتيكس مع ميلووكي باكس ، ويلتقي فيلادلفيا مع ميامي هيت ، وكليفلاند كافالييرز مع انديانا بيسرز .ويلعب فريق هيوستن روكتس مع مينيسوتا تمبروولفز ،وغولدن ستايت مع سان انتونيو ، وبورتلاند ترايل مع نيو اورليانز ، واوكلاهوما سيتي مع يوتا جاز .ويتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز بأربع من أصل سبع مباريات .// انتهى //18:17ت م