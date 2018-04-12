الرياض 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس الأربعاء ثلاثة صواريخ بالستية على مدن الرياض وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، ووصفه بالعمل الارهابي الجبان.وقال: إن استمرار ميليشيات الحوثي في إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، واستهداف المدن الآهلة بالسكان وتعريض حياة المدنيين للخطر، يدل على إصرارهم على تهديد أمن المملكة العربية السعودية، ورفضهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف نزيف الدم وإحلال السلام في اليمن.وأشاد الأمين العام بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من تدمير الصواريخ قبل أن تصل الى أهدافها، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال العدائية التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، داعيا مجلس الأمن الى ممارسة مسؤوليته السياسية والقانونية والعمل على تنفيذ قراراته بشأن اليمن بما في ذلك القرار 2216.// انتهى //18:20ت م