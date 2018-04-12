تونس 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسعقدت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالعاصمة التونسية اليوم، الدورة الـ14 لجمعيتها العمومية بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية و الدول الأعضاء بالمنظمة.واستعرض الأمين العام للمنظمة المهندس محمد بن عمر في كلمته الافتتاحية إنجازات المنظمة طوال العام الماضي، مشيراً إلى أن المنظمة التي انشأت عام 2001 بالعاصمة تونس تحت راية جامعة الدول العربية ، مازالت تتطلع إلى مشاركة عربية أوسع من أجل تحقيق تفاعل عربي أكبر، مؤكداً في ذات الإطار ضرورة مشاركة جميع الدول العربية في رسم مستقبل الأجيال القادمة في ظل التطور التكنولوجي السريع .وقدم بن عمر لمحة عن برنامج عمل المنظمة للسنوات القادمة، مشيراً إلى أن العالم العربي يعيش على وقع تحديات علمية كبيرة فرضت واقعاً جديداً وضع العالم العربي أمام خيارين اثنين إما التطور ومجاراة العالم، أو الاستكانة والنظر بعين المستهلك للتطورات العالمية.وناقشت الدورة توصيات المجلس التنفيذي للمنظمة الذي انعقد بالعاصمة التونسية أمس، إضافة إلى بحث عدة موضوعات من بينها متابعة تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والمصادقة على خطة عمل المنظمة لسنوات 2019- 2020 ، ومتابعة برنامج التحديات والاستراتيجيات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومراجعة برنامج تشجيع الشباب على الابتكار والتجديد وبرنامج تعميم الشمول المالي باستغلال التكنولوجيا الجديدة.// انتهى //18:38ت م