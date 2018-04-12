القاهرة 26 رجب 1439هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف عدة مدن في المملكة من ضمنها العاصمة الرياض أمس ، ونجح الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراضه وتدميره قبل سقوطه في مناطق آهلة بالسكان المدنيين.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة كل من يحاول زعزعة أمنها أو تهديد السلم والاستقرار على أراضيها، بالإضافة إلى دعمها الكامل للمملكة في مواجهة الإرهاب الغاشم.وشدد البيان على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيراً إلى أن مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.// انتهى //18:38ت م