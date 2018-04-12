رياضي / الدوري الألماني : بايرن ميونيخ أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بعد غدٍ
الخميس 1439/7/26 هـ الموافق 2018/04/12 م واس
برلين 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واس
يلتقي فريق بايرن ميونيخ مع نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ بعد غد على ملعب "اليانز ارينا " الذي سيحتفل فيه بتحقيق اللقب أمام جماهيره ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الألماني لكرة القدم .
وحسم فريق بايرن ميونيخ اللقب السادس تواليا والـ28 في تاريخه قبل 5 مباريات على ختام الدوري ، رافعا رصيده إلى 72 نقطة من 29 مباراة ، وبفارق 20 نقطة عن شالكه الثاني أقرب مطارديه .
وتدور منافسة قوية على المقاعد الثلاثة الأخرى، إذ يبدو شالكه برصيد (52 نقطة) وبوروسيا دورتموند الثالث برصيد (51 نقطة ) الأقرب للتأهل لدوري أبطال أوروبا ، فيما يدور صراع قوي على المركز الرابع بين ليفركوزن برصيد (48 نقطة ) واينتراخت فرانكفورت برصيد (46 نقطة ) ولايبزيغ برصيد (46 نقطة ).
ويلعب فريق شالكه مع بوروسيا دورتموند الاحد القادم ، وباير ليفركوزن مع اينتراخت فرانكفورت بعد غد السبت .
وفي منافسة الابتعاد عن المراكز الأخيرة يبدو فريقا كولن الأخير برصيد 21 نقطة ، وهامبورغ بـ 22 نقطة في طريقهما إلى دوري الدرجة الثانية ، فيحل الأول على هرتا برلين العاشر والثاني على هوفنهايم السابع .
ويبحث فريق ماينتس عن الهروب من المركز السادس عشر الذي يخوله خوض مواجهة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية ، حيث يواجه ماينتس فريق فرايبورغ الاثنين القادم ، وفي باقي المباريات يلعب غدا الجمعة فولفسبورغ مع اوغسبورغ، والسبت شتوتغارت مع هانوفر ، والاحد فريق فيردر بريمن مع لايبزيغ .
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18:52ت م