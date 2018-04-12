برلين 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسيلتقي فريق بايرن ميونيخ مع نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ بعد غد على ملعب "اليانز ارينا " الذي سيحتفل فيه بتحقيق اللقب أمام جماهيره ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الألماني لكرة القدم .وحسم فريق بايرن ميونيخ اللقب السادس تواليا والـ28 في تاريخه قبل 5 مباريات على ختام الدوري ، رافعا رصيده إلى 72 نقطة من 29 مباراة ، وبفارق 20 نقطة عن شالكه الثاني أقرب مطارديه .وتدور منافسة قوية على المقاعد الثلاثة الأخرى، إذ يبدو شالكه برصيد (52 نقطة) وبوروسيا دورتموند الثالث برصيد (51 نقطة ) الأقرب للتأهل لدوري أبطال أوروبا ، فيما يدور صراع قوي على المركز الرابع بين ليفركوزن برصيد (48 نقطة ) واينتراخت فرانكفورت برصيد (46 نقطة ) ولايبزيغ برصيد (46 نقطة ).ويلعب فريق شالكه مع بوروسيا دورتموند الاحد القادم ، وباير ليفركوزن مع اينتراخت فرانكفورت بعد غد السبت .وفي منافسة الابتعاد عن المراكز الأخيرة يبدو فريقا كولن الأخير برصيد 21 نقطة ، وهامبورغ بـ 22 نقطة في طريقهما إلى دوري الدرجة الثانية ، فيحل الأول على هرتا برلين العاشر والثاني على هوفنهايم السابع .ويبحث فريق ماينتس عن الهروب من المركز السادس عشر الذي يخوله خوض مواجهة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية ، حيث يواجه ماينتس فريق فرايبورغ الاثنين القادم ، وفي باقي المباريات يلعب غدا الجمعة فولفسبورغ مع اوغسبورغ، والسبت شتوتغارت مع هانوفر ، والاحد فريق فيردر بريمن مع لايبزيغ .// انتهى //18:52ت م