بيشة 26 رجب 1439 هـ الموافق 12 أبريل 2018 م واسرأس معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي اليوم الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور مهدي بن علي القرني ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور سعيد بن مسفر المالكي.وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر حيالها القرارات اللازمة.واعتمد المجلس خطة القبول الالكتروني ومواعيدها والاعداد المقترحة للقبول والتقويم للعام الجامعي ١٤٣٩-١٤٤٠ هـ ، كما أقر الفصل الصيفي للطلاب المتعثرين في السنة الأولى والمتوقع تخرجهم للعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـوتم خلال الاجتماع إقرار التقرير المالي لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لعام ٢٠١٧م، وإقرار وتطوير عدد من الخطط والبرامج الدراسية لعدد من الأقسام في كليات الجامعة، بالإضافة إلى إقرار عدد من الخطط الدراسية لبرامج الماجستير في بعض التخصصات.// انتهى //18:58ت م